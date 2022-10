Um dos criminosos mais procurados do Reino Unido libertado em Portugal

Alex Male, um dos homens mais procurados do Reino Unido por ser um dos maiores traficantes de droga e que foi detido em Portugal em maio deste ano por excesso de prisão preventiva, foi libertado em Portugal. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça surgiu na sequência de um pedido de "habeas corpus" do alegado traficante.

De acordo com a imprensa britânica, que cita a Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA), o homem, de 30 anos, está na lista dos criminosos mais procurados do Reino Unido e é acusado de uma grande operação de tráfico de droga utilizando uma rede de comunicações encriptada, a EncroChat.

Um porta-voz da agência governamental adiantou que o país foi informado "de que, na sequência de um pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal de Portugal, a libertação de Alex Male foi autorizada após o termo do seu prazo de custódia no país".

"Estamos a estabelecer contactos com parceiros no Reino Unido e em Portugal para avaliar a decisão e as suas implicações. Continuamos determinados em encontrar fugitivos e trazê-los para enfrentar a justiça", disse o mesmo responsável citado pelo The Mirror.

Alex Male foi detido em maio deste ano no Aeroporto de Lisboa, quando estava a chegar de um voo proveniente da Turquia.

No Reino Unido, Male é acusado de conspiração para traficar cocaína e cetamina, lavagem de dinheiro e tentativa de aquisição de arma de fogo entre abril e junho de 2020.