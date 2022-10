Benfica goleia Chaves por 5-0

O Benfica goleou este sábado o Chaves por 5-0 e esticou a vantagem pontual para o F.C. Porto, que também jogou hoje, empatando uma bola com o Santa Clara.

O clube vermelho e branco sabia que tinha uma oportunidade para conseguir assegurar a sua vantagem e não deu tréguas à equipa adversária.

O primeiro golo veio logo aos dois minutos da partida ter começado e David Neres quis mostrar que estava em campo a jogar, marcando o segundo e dando força à equipa que, mesmo antes do intervalo, marcou a terceira bola. Foi Petar Musa que deu o quarto golo aos encarnados e, já no prolongamento, Rafa não quis passar despercebido, marcando o quinto e último golo.

As águias passam a somar 31 pontos, mais oito do que o FC Porto e nove do que o Sporting de Braga.