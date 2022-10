Coreia do Sul. Pelo menos 59 pessoas "esmagadas" durante festejos de Halloween

Pelo menos 59 pessoas morreram ao serem atropeladas por uma multidão que celebrava ho Halloween, em Seul, na capital de Coreia do Sul. Há ainda a registar centenas de feridos.

Choi Cheon-sik, um funcionário da Agência Nacional de Bombeiros, disse que as pessoas terão sido esmagadas depois de uma multidão gigante ter começado a avançar num beco estreito perto do Hotel Hamilton, um importante local de festa em Seul.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, as equipas de emergência estavam a executar manobras de reanimação a pelo menos 50 pessoas que se encontravam no bairro de Itaewooon.

Yoon Suk-yeol, o Presidente da Coreia do SUL, ordenou o envio de uma equipa médica de emergência para aquela zona.