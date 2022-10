Abusos sexuais na Igreja Católica. Comissão alerta para fim do prazo da recolha de testemunhos

A dois dias de encerrar o prazo para receber testemunhos de abusos sexuais praticados na Igreja Católica em Portugal, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa lança um apelo: “Se na infância ou adolescência foi vítimas de abuso sexual por membros da igreja católica, testemunhe até dia 31 de outubro de forma a que o seu testemunho faça parte do relatório final”.

O coordenador do grupo, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, anunciou, em conferência, no dia 11 de outubro, que a comissão já recebeu um total de 424 testemunhos.

“Há 424 testemunhos recolhidos pelas diversas formas englobadas no trabalho da Comissão. O número mínimo de vítimas será muitíssimo maior do que as quatro centenas e os abusos compreendem todas as formas descritas na lei portuguesa”, afirmou Pedro Strecht, acrescentando que "a maior parte das situações encontra-se juridicamente prescrita”.

A Comissão está a avaliar 30 testemunhos de vítimas que podem vir a ser entregues ao Ministério Público para procedimento criminal. Até agora, a comissão liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht tinha enviado 17 denúncias e, dessas, sete estão a ser investigadas.

Pedro Strecht foi mais descritivo e sublinhou que, dos casos ali chegados, concluiu-se que existiram “diversas situações em que o mesmo alegado abusador é referido por diferentes pessoas ao longo dos anos” e em locais diferentes — revelando assim a prática da Igreja em colocar os padres suspeitos em locais diversos para exercer a sua atividade religiosa e em que os crimes persistem.

Pode enviar a sua história para a Comissão através do seguinte e-mail: geral@darvozaosilencio.org . Ou para o número 351 91 711 00 00 .

O relatório final será entregue no dia 31 de janeiro.