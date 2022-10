Rússia acusa Reino Unido de estar ligado às explosões nos gasodutos Nord Stream

A Rússia acusou este sábado o Reino Unido de estar envolvido nas explosões de setembro que danificaram os gasodutos Nord Stream 1 e 2 no mar Báltico, desenhados para encaminhar gás russo para a Europa.

“Representantes de uma unidade da Marinha britânica estiveram envolvidos no planeamento, fornecimento e execução do ato terrorista no Mar Báltico a 26 de setembro para minar os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2”, escreveu o Ministério da Defesa da Rússia, na rede social Telegram, sem dais mais pormenores.

Recorde-se que no final de setembro, no dia 26, foram detetadas quatro grandes fugas naqueles gasodutos na ilha dinamarquesa de Bornholm, dois na zona económica sueca e dois na Dinamarca.

As investigações que surgiram para apurar eventuais responsáveis, sem a participação da Rússia, davam conta de sabotagem, uma vez que os vazamentos foram precedidos por explosões.