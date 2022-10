Twitter. Elon Musk cria "conselho de moderação de conteúdos"

Elon Musk – o novo patrão do Twitter – anunciou este sábado que irá ser criado um "conselho de moderação de conteúdos" com o objetivo de decidir o restauro (ou não) de determinados perfis que foram suspensos pela administração anterior daquela rede social.

“O Twitter vai formar um conselho de moderação de conteúdos com pontos de vista muito diversos. Nenhuma decisão importante de conteúdo ou redefinição de contas será feita antes que este conselho se reúna", escreveu o multimilionário, através da sua plataforma.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.