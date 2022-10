Aeroporto de Lisboa. Apreendidos 44 quilos de cocaína

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) informou este sábado que foram apreendidos, no aeroporto de Lisboa, 44 quilogramas de cocaína dentro de uma mala não identificada, que estava a ser transportada no porão do avião, no voo proveniente de São Paulo, Brasil.

O produto, de acordo com o aviso que foi publicado no Portal da Finanças, encontrava-se embalado em blocos nos quais estavam apostos vários logótipos de marcas conhecidas.

A droga foi apreendida à Polícia Judiciária (PJ), a autoridade competente para a investigação criminal do tráfego.