Rússia. Ocidente reage a ameaças de Putin

A comunidade internacional expressou ceticismo em relação às afirmações do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, que negou ter qualquer intenção de usar armas nucleares contra a Ucrânia.

O seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, «minimizou» a possibilidade de uma guerra nuclear recordando que, até ao momento, o Kremlin apenas utilizou este tipo de ofensiva como «chantagem» contra os líderes ocidentais.

«Se não tem intenção de utilizar, por que é que continua a falar sobre este assunto? Por que é que está a falar sobre a possibilidade de usar armas nucleares?», referiu o Presidente dos Estados Unidos numa entrevista à NewsNation, citada pela Reuters, acrescentando que Putin «tem sido muito perigoso na forma como aborda esta possibilidade».

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que é possível que a Rússia esteja a considerar o uso de uma «bomba suja», uma bomba radioativa que consiste em explosivos convencionais cercados por materiais radioativos que são disseminados como pó no momento da explosão.

Kirby argumenta que a Rússia está a tentar criar um pretexto para culpar a Ucrânia, apesar das autoridades norte-americanas ainda não terem visto nenhum sinal de que fosse este o caso.

«Muitas vezes, a Rússia culpa os outros pelo que estão a fazer ou prestes a fazer, é por isso que temos que levar esta ameaça muito a sério», disse a Kirby sobre as alegações de Putin, durante uma entrevista à CNN, citado pelo Guardian.

Putin e outros membros do Kremlin tem repetido nas últimas semanas que a Rússia poderia usar armas nucleares de forma a proteger sua integridade territorial, algo que está a ser interpretado por autoridades do Ocidente como ameaças implícitas de que o Kremlin pode vir a usar este arsenal para defender partes anexadas da Ucrânia.

Numa altura em que as lutas no terreno parecem ter abrandado, o Presidente russo pediu ao ministro da Defesa para ligar aos principais comandantes da NATO para abordar a «potencial» detonação de uma «bomba suja» na Ucrânia, escreve o jornal inglês.

O Presidente Putin revelou que a Rússia sabia da existência «de um incidente com uma ‘bomba suja’ que estava a ser preparado» e que a Rússia sabia «onde estava a ser preparada», afirmou num discurso, esta quinta-feira, apesar de não ter relevado quaisquer provas sobre este suposto plano.

As autoridades dos Estados Unidos e os seus aliados ocidentais rejeitaram estas acusações da Rússia negando que qualquer atividade proibida relacionada com armas biológicas estivesse a ocorrer na Ucrânia com o apoio americano.