Sindicato da PSP avisa sobre falta de agentes no aeroporto de Lisboa

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) alertou esta sexta-feira para “falta de agentes” na divisão PSP no aeroporto de Lisboa, classificando a situação como “um problema grave” tendo em conta os imprevistos que ocorrem com frequência como por exemplo ameaças de bomba e desordens a bordo.

Para além de que os agentes deslocados para apoiar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no controlo de fronteira não estão satisfeitos com as condições de trabalho, uma vez que sentem não serem “protegidos pela hierarquia nem reconhecidos pelos inspetores do SEF”.

Recorde-se que no inicio do mês, o ministro da Administração Interna indicou que os 168 agentes da PSP que, durante os meses de verão, reforçaram os aeroportos portugueses, vão continuar a apoiar o SEF no controlo de passageiros até ao final deste ano.