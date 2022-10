Itália. Primeira visita externa de Giorgia Meloni será com líderes da UE

A primeira visita oficial de Giorgia Meloni, a nova primeira-ministra de Itália, fora do país, será a Bruxelas, no dia 3 de novembro, onde estará reunida com os Líder das Uniãi Europeia (UE).

Em comunicado, o seu gabinete informa ainda que a nova líder de Itália terá também uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na próxima quinta-feira, e uma outra com Charles Michael, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Meloni já havia confirmado no seu primeiro discurso como primeira-ministra que o seu governo não tinha ideias de sair da UE ou da NATO, dizendo que a Itália é "parte integral da Europa e do mundo ocidental", garantiu aos deputados.

Meloni, líder do partido da extrema-direita italiana, tomou no sábado passado, depois de vencer as eleições de 25 de setembro.