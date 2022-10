Elon Musk já comprou o Twitter e começou por despedir a direção

O multimilionário Elon Musk, finalizou a compra do Twitter, por 44 mil milhões de euros, a poucas horas do fim do prazo.

"O pássaro está livre", escreveu Musk, numa referência à sua aquisição do Twitter, cujo logo é um pássaro.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

O agora dono do Twitter não quis esperar mais para começar a mostrar quem manda. A sua primeira medida, segundo a AP, foi mandar toda a direção embora.

Musk despediu o diretor executivo, o diretor financeiro e todo o conselho- geral da empresa. Mas esta advinha-se apenas a primeira de muitas mudanças que o também patrão da Tesla vai levar a cabo.