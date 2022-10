Monkeypox. Surto em aparente fase de abrandamento

A Direção-Geral da Saúde adiantou que cerca de 1.250 pessoas já foram vacinadas contra o vírus Monkeypox.

Segundo dados da DGS, o surto está "aparentemente numa fase de abrandamento", não tendo sido registado qualquer caso em Portugal na última semana.

"Desde 21 de outubro não foram reportados novos casos confirmados em Portugal", onde foram detetados até agora, desde o dia 3 de maio, 944 situação de varíola dos macacos.

"Perante a diminuição do número de novos casos reportados, bem como o facto de o surto estar aparentemente numa fase de abrandamento", o relatório semanal passará a ter uma periodicidade quinzenal, "podendo a mesma vir a ser reajustada de acordo com a evolução do surto", lê-se numa nota publicada no site da DGS.