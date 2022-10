As autoridades polacas demoliram ontem quatro monumentos erguidos durante o regime comunista como parte da “desrussificação” dos espaços públicos no país, que foi intensificada com o início da guerra na Ucrânia.

A destruição das estátuas nas cidades de Glubczyce, Byczyna, Bobolice e Staszow foi transmitida ao vivo online e ocorreu simultaneamente.