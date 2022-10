As casas de banho públicas

Há cerca de duas semanas, numa rápida visita ao Porto, acabei por ir beber um copo com uns amigos a um dos bares mais icónicos da cidade, a Casa do Livro. Espaço muito agradável e acolhedor, música fantástica, já tive aliás oportunidade de escrever sobre isso, clássicos de house music a mostrar que o que é bom nunca passa de moda. O ambiente tinha-me sido vendido como “de gente da minha idade” que é quase como dizer, gente mais velha, no meio de tantas discotecas onde a malta nova dá cartas. Voltando ao espaço, é importante dizer que passei por ali duas horas fantásticas, encontrei uma amiga que não via há 4 anos, culpa repartida entre a pandemia e o filho que nasceu e de facto um ambiente muito agradável, gente gira e vontade de diversão. O único problema foi quando tive que ir à casa de banho. Eu que já tive várias discotecas e fiz dezenas de festas nunca tinha encontrado cenário idêntico. Espaço exíguo e claramente deficitário para o numero de clientes mas acima de tudo uma bandalheira e um nojo digno de registo. Água que cobria quase todo o chão, percebi depois que vinha da sanita e a própria atulhada de esterco até cima.

Os dejetos que já não cabiam na sanita passeavam alegremente pelo resto do espaço criando a quem lá entrava um cenário dantesco. A única coisa que ali me impressionou foi mesmo o exagero e a imundice pela qual, clientes passavam impávidos e serenos em direção ao urinol, dando clara ideia de que aquele retrato é habitual naquelas bandas. Como disse no princípio, fui sócio de bares e discotecas e produzi inúmeros eventos, estou por isso mais do que vacinado para o que se passa nas casas de banho, não deixa no entanto de me chocar e de me impressionar. Habitualmente, é sabido, as piores são as das mulheres, sanitas entupidas com tampões, papel higiénico no teto e outras que prefiro aqui nem retratar. Nunca consegui realmente perceber porquê, porque na minha cabeça as miúdas eram mais cuidadas, tinham maior preocupação com a imagem e com a higiene e seriam incapazes de tal façanha.

A verdade é que este é apenas o retrato de quase todas as casas de banho públicas, é rara a pessoa que puxa o autoclismo quando vai urinar e muitos ignoram o piaçaba, deixando um rasto da granada pouco importando quem vem a seguir. Eu já tive, com vergonha que a pessoa que vinha atrás de mim achasse que era eu, que limpar a tampa da sanita e que me agarrar à esfregona para limpar a porcaria alheia. Eu não sei se as pessoas também são assim em casa, antigamente achava que não, hoje em dia não tenho assim tanta certeza, o que é facto é que está-se tudo nas tintas para o próximo, nem pensam sequer que se todos formos assim, a pessoa antes deles vai deixar o espaço como não o queremos encontrar. Admira-me mesmo, ver tanta gente preocupada com o cabelo, o perfume, os cremes de rosto, o ginásio e a roupa e depois deixar a casa de banho num estado digno de uma casa de horrores.

Isto mostra um pouco do que é a nossa sociedade. Preocupamo-nos muito com o que está à mostra e depois esquecemo-nos do que é essencial. Perdem-se valores, educação, princípios, formas de estar. O importante é mostrar, é aquilo que os outros veem, até pode nem ter tomado banho mas tem perfume, vem com uma camisa de marca mas lá dentro habita uma cueca de três dias com cheiro a mofo e a outras coisas. As casas de banho públicas são mesmo o nosso espelho, não sei como é que as pessoas não têm vergonha do que fazem, ou se têm tão poucos cuidados que nem reparam. Acho que é mais aquela do como não é meu que se lixe. O egoísmo no estado mais puro e a verdadeira revelação da condição humana. Vivem para ser vistos mas lá por dentro tresandam por todo o lado. Infelizmente é assim em todo o lado. Não há respeito por nada nem por ninguém, no fundo nem pelos próprios que praticam esses atos. Gostava sinceramente que a todos esses, calhasse num jantar de amigos ou família alguém que lhes fizesse o mesmo na sua própria casa.