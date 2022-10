Os amigos de Putin ainda acreditam que ele quer a paz?

A 23 de fevereiro do corrente ano os amigos ocidentais de Putin, além de uns desencantados com o mundo, garantiam que a Rússia nunca invadiria a Ucrânia, até porque tudo não passava de boatos da NATO dos EUA e da UE. Um dia depois o mundo acordou com a invasão bárbara dos russos à Ucrânia, pensando-se que Kiev seria conquistada com relativa facilidade, até porque o fanfarrão do Presidente russo insistia que a sua tropa era praticamente imbatível.

Nos dias e meses seguintes assistimos aos amigos do Kremlin a defenderem o indefensável com a maior desfaçatez, qual cartilha russa. Basta ligar a televisão para vê-los contorcerem-se quando o óbvio entra pelos olhos a dentro de qualquer pessoa sensata. Curiosamente, uma das figuras que mais tem dado cabo da cabeça aos militares vermelhos é Azeredo Lopes, um homem melhor preparado para comentador do que para ministro.

Vem esta conversa a propósito do último aviso à navegação de Putin que promete atacar satélites comerciais que têm ajudado os ucranianos, dando assim, como alguns pensam, início a uma terceira guerra mundial, com origem no espaço. Se assim será ou não, não faço ideia, mas que Putin está desesperado disso não há qualquer dúvida. Não obstante, ainda há quem defenda o homem que quer dar cabo do mundo com as suas constantes ameaças de recurso ao nuclear.

P. S. O mundo está mais perigoso e mais caro, notando-se a subida vertiginosa de alguns produtos alimentares, e não só, algo que penso que jamais voltará atrás, mesmo quando não existir o argumento da carestia dos combustíveis e da energia. E não deixam de ser surpreendente os lucros astronómicos de alguns setores que estão a ganhar com a guerra, à semelhança de outros que enriqueceram com a pandemia, sem que tivessem pago mais um cêntimo do que o previsto. É óbvio que se deve defender uma economia pujante em que as empresas ganhem muito para pagarem melhor aos seus trabalhadores, mas o que temos visto não é bem isso. Cada vez há mais pobres e o último aumento das taxas de juros, que o i deu em primeira mão na edição de quarta-feira, vai mandar muita gente para a rua, impossibilitada de pagar as prestações da casa. O futuro não se adivinha risonho, infelizmente.