Inglaterra. Arsenal resiste ao fenómeno Haaland

por João Sena

Os jogos deste fim de semana realizam-se entre duas jornadas da Liga dos Campeões e da Liga Europa, o que pode provocar algumas surpresas nos principais campeonatos nacionais. Por muito que as competições internas sejam importantes para os clubes, o foco dos jogadores está em mostrar serviço na montra que vale muitos milhões. Aguardemos para ver. Na Premier League, o Arsenal escorregou na jornada anterior e tem o campeão Manchester City à perna, mais um deslize dos ‘Gunners’ e Pepe Guardiola chega-se à frente. Os adversários desta semana não são de meter medo, mas no campeonato inglês nunca há certeza de nada. As duas equipas estão a fazer uma época quase perfeita, e, mesmo com um jogo em atraso, lideram o campeonato, já que outros putativos candidatos como são o Liverpool e Manchester United tiveram, até ao momento, falta de comparência e andam por posições secundárias, nesta altura estão fora dos lugares que dão acesso às competições europeias na próxima época. Terminado que está (será mesmo?) o ‘affaire’ Cristiano Ronaldo, resta saber o que vai fazer o treinador do Manchester United com o internacional português. Para já, CR7 entrou de início no jogo da Liga Europa contra o Sheriff, um estranho clube da Moldávia. O que vem a seguir só Ten Hag sabe, mas não deve ficar imune às criticas pouco simpáticas de ex-jogadores do United sobre o facto de manter Ronaldo no banco de suplentes nos jogos do campeonato.

Em Espanha, é mais do mesmo, ou seja, os velhos rivais Real Madrid e Barcelona estão na frente, embora os jogos mais recentes dos catalães para o campeonato – derrota pesada em Madrid – e, sobretudo, para Liga dos Campeões – foram eliminados e seguem para a Liga Europa – tenham causado mossa no orgulho de uma equipa que não estava habituada a perder desta forma. Mesmo assim tem uma vantagem apreciável para o irregular Atlético de Madrid, que também está na ressaca de ter ido parar à Liga Europa à custa do FC Porto.

Com a vitória clara sobre a Roma na jornada anterior, o Nápoles confirmou que é mesmo candidato a vencer a Serie A, em Itália. Ainda não perdeu esta temporada, e os grandes desafios têm sido superado com êxito, antes do triunfo em Roma, já o Milan tinha caído perante os napolitanos. O Milan e Rafeal Leão estão por perto e determinados a defender o título que ostentam. Nesta jornada, os primeiros classificados têm vida, aparentemente, facilitada perante adversários de menor qualidade, e sendo o futebol italiano muito calculista deve-se manter a ordem estabelecida.

O mesmo acontece no campeonato francês. A cada jornada que passa acentua-se o domínio do PGS. As ‘estrelas’ de Paris aumentaram para cinco pontos o avanço sobre os modestos, mas surpreendentes, Lens e Lorient, já que Marselha, Mónaco e Lyon continuam a desiludir os seus adeptos.