Covid-19. Índice de transmissibilidade volta a aumentar

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus subiu para 0,98 a nível nacional, aumentando em todas as regiões de Portugal, tanto no continente como nas ilhas.

De acordo com a estimativa do Instituto Doutor Ricardo Jorge (INSA), o valor médio do Rt entre 18 e 22 de outubro é de 0,98 em Portugal, o que representa um aumento em relação a 0,88 no período entre 11 e 15 deste mês.

A subida surge após a redução acentuada da taxa de incidência de contágios e do índice de transmissão do vírus, depois de, a 1 de outubro, ter cessado a situação de alerta em Portugal continental, que levou a uma redução do número de testes de despiste do SARS-CoV-2.

Assim, o INSA reconhe que a diminuição dos valores da incidência e do Rt pode "não corresponder a decréscimos reais" de casos.

O INSA estima, de acordo com os dados hoje divulgados, que o Rt esteja em 0,89 no Norte, em 1,14 no Centro, em 0,96 em Lisboa e Vale do Tejo, em 0,89 no Alentejo e em 0,90 no Algarve. Já os Açores apresentam o índice de transmissibilidade de 1,07 e a Madeira de 1,24.

Relativamente à média de casos a cinco dias, esta encontra-se nas 922 infeções diárias a nível nacional, sendo mais baixa no continente (801).