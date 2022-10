PJ detém cinco pessoas pela morte de homem em agosto

A Polícia Judiciária deteve na quarta-feira um pai e quatro filhos suspeitos de matarem, em agosto, um homem de 32 anos na Figueira da Foz, naquilo que se acredita ser um "ajuste de contas".

Os detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 64 anos, residem na Figueira da Foz e tinham antecedentes criminais relacionados com o tráfico de droga, com o roubo com recurso a arma de fogo, sequestro e ofensa física agravada, adiantou fonte da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ) à agência Lusa.

“O que estará na origem dos crimes terá sido um desentendimento em negócios ilícitos”, disse a mesma fonte, sublinhando que a vítima, também da Figueira da Foz, era consumidor e tinha antecedentes de tráfico de droga.

Os detidos terão recorrido “a muita violência, utilizando, além da força física — murros e pontapés –, objetos contundentes como paus”, acabando por provocar lesões fatais na cabeça da vítima.

Depois, terão transportado "o corpo num carro para uma zona de terrenos agrícolas”, na fronteira entre os concelhos de Montemor-o-Velho e a Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, e deixado o corpo submerso num curso de água, sendo que este foi avistado por um transeunte, no final de agosto, que deu o alerta.

“Quando foi sujeito a autópsia, resultou esse enquadramento [de suspeitas de crime]”, disse a mesma fonte, que disse que não tinha sido dado qualquer alerta para o desaparecimento da vítima.

Os detidos estão a ser esta quinta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra, para aplicação das medidas de coação.