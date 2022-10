Viagens de portugueses com destino ao estrangeiro aumentam 592,8% no segundo trimestre

Os residentes em Portugal realizaram 5,5 milhões de viagens no segundo trimestre deste ano, o que correspondeu a um acréscimo de 52,2% (-1,7% face ao segundo trimestre de 2019).

Os dados, divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mostram que as viagens em território nacional corresponderam a 85,9% das deslocações (4,7 milhões) e aumentaram 34,9% (-0,9% quando comparado com o segundo trimestre de 2019).

E acrescenta que as viagens com destino ao estrangeiro cresceram 592,8%, mas ainda 6,5% abaixo dos níveis de 2019, totalizando 774,2 mil viagens.

No que diz respeito ao motivo, o “lazer, recreio ou férias” foi a principal motivação para viajar no segundo trimestre (2,6 milhões de viagens, +49,9%), apesar da redução de representatividade (47,6% do total, -0,7 p.p. face ao 2ºT 2021). Seguiu-se o motivo “visita a familiares ou amigos” que correspondeu a 2,1 milhões de viagens (38,0% do total, -2,0 p.p.) e cresceu 44,4% (-1,0% em relação ao 2ºT 2019).

Já os “hotéis e similares” concentraram 31,7% das dormidas resultantes das viagens turísticas no 2º trimestre de 2022, reforçando a sua representatividade (+15,2 p.p.) e voltaram aos níveis pré-pandémicos (+0,2 p.p. face ao 2ºT de 2019). O “alojamento particular gratuito” manteve-se como a principal opção de alojamento (62,1% das dormidas, -14,8 p.p.).