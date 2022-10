Momento entre adepto e militar da GNR num jogo da Divisão Honra torna-se viral

Uma fotografia com um adepto do Marca Futebol Vila Cova, clube do concelho de Barcelos, em Braga, está a tornar-se viral nas redes sociais pela mensagem que passa a quem vê.

Nas imagens podemos ver um homem nas bancadas a assistir ao encontro de futebol a partilhar um chapéu de chuva com um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) de serviço.

"Ainda dizem que o M.A.R.C.A. é um clube pequeno. Uma imagem que deve ser partilhada por todos. Dos ditos clubes grandes talvez não venham a encontrar, pois podemos ser pequenos no nome, mas somos enormes na atitude. E o futebol não é só vitórias e derrotas, também é isto. Força Marca Futebol Vila Cova", escreveu o clube ao republicar esta fotografia no seu perfil de Facebook.

A fotografia foi tirada no passado domingo no jogo entre o Marca e o S. Cosme, a contar para a sexta jornada da Divisão Honra, da Associação de Futebol de Braga.