Incêndio em lar provoca queimaduras em cerca de 85% do corpo de idoso

Um homem de 76 anos ficou esta quinta-feira gravemente ferido, com queimaduras em cerca de 85% do corpo, na sequência de um incêndio num quarto no Centro Pastoral de Viseu.

A notícia foi avançada à agência Lusa pelo Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) daquele distrito, que explicou que "o incêndio ocorreu num quarto da ala direita do Centro Pastoral de Viseu e provocou dois feridos, um grave e um ligeiro", sendo que o ferido grave é o idoso de 76.

Já o ferido ligeiro é um homem de 90 anos e sofreu um intoxicação. Ambos residem no Centro Pastoral que é um lar residente, em especial para pessoas dedicadas à vida religiosa.

Rui Poceiro, adjunto dos Bombeiros Sapadores de Viseu e comandante das operações avançou à agência Lusa que "à chegada ao local, os colaboradores e funcionários do Centro já tinham evacuado o edifício" e "os 74 utentes encontravam-se no exterior" do Centro.

"Recebemos o alerta de que havia duas vítimas que foram retiradas e receberam socorro de imediato e foram devidamente encaminhadas para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu e conseguimos confinar o incêndio ao quarto onde começou", explicou ainda.

Rui Poceiro informou que "a vítima grave, com queimaduras do primeiro e segundo grau em mais de 80% do corpo, encontrava-se no quarto onde deflagrou o incêndio, no primeiro andar, enquanto o senhor de 90, que inalou fumos, era do quarto paralelo" ao do incêndio.

"As alas central e esquerda já regressaram à normalidade, pelas 12h20, a ala direita permanece vazia até estarem asseguradas todas as condições de segurança. Também os peritos vão agora tentar perceber a origem do incêndio", concluiu.

De acordo com o CDOS de Viseu, o alerta foi dado pelas 11h19 e no local, estiveram 40 operacionais apoiados por 16 veículos dos bombeiros voluntários e sapadores de Viseu, da PSP e Polícia Municipal, da Proteção Civil e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).