Polónia derruba construções soviéticas para "des-Russificar" o país

A polónia derrubou simultaneamente, esta quinta-feira, quatro monumentos históricos da época do regime comunista no âmbito da “dês-Russificação” do país.

Num discurso transmitido em direto na televisão estatal, Carol Nawrocki, diretora do Instituto Polaco de Memória Histórica (IPN), explicou que o objetivo era "fazer desaparecer todos os monumentos que glorificam o sistema comunista na Polónia", acrescentando que as construções em causa “deveriam ter estado no espaço público polaco tanto tempo".

O responsável aqueceu o seu discurso, ao dizer que as mensagens e legendas escritas nos monumentos são “mentiras históricas” e que todas quatro estátuas "simbolizam o mal do sistema comunista" e deveriam ser destruídas "não tanto pela sua estética, mas pelo seu significado".

Karol Nawrocki stressed that the Soviet monuments dismantled today are a symbol of enslavement, not liberation. “Symbol of the system which, after 1945, subjected half of Europe. Symbol of the system that murdered Polish workers and anti-communist opposition activists,” he said. pic.twitter.com/MvoXd0MfFb