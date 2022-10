Vila do Conde. Mulher atropelada por camião da autarquia

Uma mulher, de 58 anos, foi atropelada por um camião da Câmara de Vila do Conde, esta quinta-feira de manhã.

O atropelamento, que ocorreu fora da passadeira, resultou em ferimentos muito graves na mulher, que foi transportada para o hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

No local estiveram duas ambulâncias e elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.

As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias do acidente.