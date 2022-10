Qatar. Três bombeiros morrem na sequência de queda de grua

Três bombeiros paquistaneses morreram na quarta-feira no Qatar na sequência de um acidente com uma grua, anunciaram hoje as autoridades, sem dar muito mais detalhes sobre o acidente.

Depoimentos de amigos das vítimas publicados nas redes sociais indicam que os bombeiros foram atingidos por uma grua que caiu no porto de Hamad, e segundo as autoridades, os três homens não faziam parte do exercício de segurança Watan, que decorreu entre domingo e hoje, no âmbito do Mundial de futebol Qatar2022, que decorre entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

O comité de operações de segurança do Mundial assegurou, no Twitter, que o exercício demonstrou "a capacidade, prontidão e determinação das forças militares e civis para enfrentar todos os cenários".