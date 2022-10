Gasoduto Nord Stream 2 ficou inutilizável, admite Berlim

Fontes do Governo alemão admitiram que os tubos do gasoduto Nord Stream 2 ficaram inutilizáveis, após as explosões, ocorridas em setembro.

"É muito provável que o ato de sabotagem e as fortes explosões tenham causado efeitos negativos nos tubos do gasoduto e, por isso, não estão reunidas as condições técnicas necessárias para entrar em funcionamento", revelaram fontes governamentais, citadas pela televisão pública alemã ARD, esta quinta-feira.

Estas declarações foram feitas em resposta a uma pergunta do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), acerca da eventual utilização de tubos do Nord Stream 2, que não tinham sido afetados pelas explosões.