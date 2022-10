Embarcação da GNR colide com lancha em perseguição no rio Guardiana

A Guarda Nacional República (GNR) realizou, esta madrugada de quinta-feira, uma perseguição a uma lancha que continha quilos de haxixe, terminando na colisão dos dois barcos envolvidos e na detenção de quatro homens entre os 20 e os 32 anos, nas Laranjeiras, no concelho de Alcoutim.

A Guardia Civil espanhola partilhou informação sobre esta ocorrência com o posto de Controlo Costeiro de Olhão, que destacou uma equipa marítima depois de detetar “uma embarcação de alta velocidade (EAV), com 12 metros e três motores de alta potência, a subir o Rio Guadiana, carregada com produto estupefaciente”, explicou a GNR em comunicado.

Quando a autoridade tentou parar os suspeitos, estes procederam à fuga, porém ao fazer essa manobra, acabaram por colidir com a embarcação da GNR.

“Os quatro tripulantes a bordo ficaram feridos, tendo sido de imediato ativados os meios de emergência médica. Um dos detidos encontra-se em estado grave, tendo sido transportado para o Hospital de Faro”, confirmaram os militares.

Com esta operação, a GNR apreendeu mais de 90 fardos de haxixe, contudo esta quantidade ainda está em avaliação, indicou a autoridade na mesma nota.

Os factos vão ser comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António.