Será a IL o próximo PRD?

A Iniciativa Liberal está numa encruzilhada que não augura nada de bom para o partido. Quando elegeu o primeiro deputado, João Cotrim Figueiredo, o líder de então, Carlos Guimarães Pinto, decidiu afastar-se da liderança, após não ter sido eleito, argumentando que o seu papel estava cumprido.

Acabaria por voltar antes das últimas eleições e seria eleito deputado, com mais seis colegas, além de Cotrim Figueiredo. É óbvio que Carlos Guimarães Pinto é uma mais-valia para o Parlamento e para o país, pois é um homem que pensa pela sua cabeça, e bem, e sabe apontar soluções para o desenvolvimento de Portugal.

Seria pois natural que quisesse discutir a liderança do partido, agora que Cotrim Figueiredo se fartou do cargo, mas não está para aí virado, até porque tem um handicap comunicacional, e outros interesses na vida. Com os dois afastados da liderança do partido, a Iniciativa Liberal poderá ficar entalada entre a direita moderada do PSD e os radicais do Chega.

Se o PSD subir nas próximas eleições, a IL poderá seguir o caminho do PRD de Eanes, de quem Hermínio Martinho foi o coveiro. Também se o Chega aumentar ou mantiver a votação das últimas eleições o cenário não será muito diferente.

Pelo que já se percebeu, a IL irá viver uma “guerra” entre os moderados e os radicais que querem um discurso mais populista, à semelhança do Chega, e é nessa encruzilhada que o partido poderá perder parte do seu eleitorado, dito mais intelectual e urbano. João Cotrim Figueiredo bateu com a porta dizendo que o partido precisa de uma atitude “mais combativa, abrangente e popular”.

Curiosamente, Carlos Guimarães Pinto tinha justificado o seu afastamento por entender que era “importante estar próximo daquilo que é a elite da comunicação social, dos outros políticos. Ter um perfil mais próximo deles que eu não tenho. Tive algumas dificuldades por causa disso. Sempre achei que esta elite, que forma opinião, nunca teve grande opinião sobre mim. Se tivesse ficado teria sido mais fácil destruir a imagem do que no caso do João, que é uma pessoa que corresponde muito mais ao perfil das elites que formam opinião”. Veremos que perfil sairá do próximo líder da IL.