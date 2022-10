Poeiras do Norte de África voltam a incomodar Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou esta quarta-feira através de uma nota publicada na sua página da Internet para a fraca qualidade do ar que se vai registar em Portugal continental esta quinta-feira, dia 27 de outubro.

A autoridade de saúde aconselha a população mais sensível, como os idosos, as crianças, os doentes com problemas respiratórios crónicos (como asma) e as pessoas com doenças cardiovasculares a terem cuidados redobrados e a permanecerem no interior dos edifícios, de preferência com as janelas fechadas.

A DGS recomenda ainda que se limite a atividade física ao ar livre, os esforços prolongados e a exposição ao fumo do tabaco, assim como o contacto com produtos irritantes.

Na mesma nota, a autoridade explica que a situação de fraca qualidade do ar se deve "à intrusão de uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão e que atravessa Portugal Continental, aumentando as concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar".