Eleições brasileiras obrigam a adiar fecho temporário da estação Cidade Universitária

A intervenção na via férrea que levaria ao encerramento provisório da estação Cidade Universitária do Metropolitano de Lisboa vai ser adiada devido à realização da segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, no domingo. As urnas vão estar instaladas na Faculdade de Direito, na zona abrangida por esta estação de transportes.

O Metropolitano de Lisboa anunciou inicialmente que o encerramento temporário iria acontecer entre os dias 29 de outubro (sábado) e 5 de novembro, mas como as urnas vão estar no campus da Universidade de Lisboa, o fecho da estação foi adiado para o dia 31 de outubro (segunda-feira), sendo que as obras vão prolongar-se até 07 de novembro.

Em comunicado, a empresa de transportes públicos disse que esta alteração pretende "minimizar os impactos causados", pelo que "entendeu por conveniente" reajustar o calendário previsto.

Enquanto as linhas desta estação estiverem fechadas ao público, a circulação da linha Amarela será efetuada entre as estações Odivelas e Campo Grande, e Entre Campos e Rato (e nos sentidos inversos).

Como rotas alternativas, o Metro aconselha a utilização de transportes à superfície, "designadamente as carreiras 701, 736, 717, 738 e 767 da Carris".

A estação reabrirá ao público às 6h30 de 08 de novembro, quando a circulação “será retomada na totalidade" da linha Amarela, que liga o Rato a Odivelas, num total de 13 estações.