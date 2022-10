Barclays. Lucro cai 22,2% até setembro

O Barclays registou um lucro líquido atribuído de 3987 milhões de libras (4609 milhões de euros) de janeiro a setembro, o que representa uma quebra de 22,2% face ao mesmo período de 2021.

O banco regista um impacto negativo de 1518 milhões de libras (1754 milhões) por contencioso, face a 305 milhões de libras (353 milhões) no mesmo período de 2021.

A receita total do Barclays aumentou 14,1%, para 19.155 milhões de libras (22.143 milhões de euros), com um crescimento de 9% nos negócios no Reino Unido, para 5.289 milhões de libras (6.114 milhões de euros), enquanto a nível internacional a receita subiu 15%, para 14.005 milhões de libras (16.190 milhões de euros).

Já os custos operacionais caíram 6%, para 11.209 milhões de libras (12.958 milhões de euros), tendo o banco britânico assumido nos primeiros nove meses do ano provisões de crédito no valor de 722 milhões de libras esterlinas (835 milhões de euros), contra 622 milhões de libras (719 milhões de euros) um ano antes.