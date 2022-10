Lucro do Santander Totta dispara para 385,1 milhões até setembro

No final de setembro, o resultado líquido da Santander Totta, SGPS ascendeu a 385,1 milhões de euros, que compara com 172,2 milhões no período homólogo.

O total de crédito a clientes ascendeu a 43,5 mil milhões de euros, um ligeiro decréscimo, em 0,1%, face ao mesmo período de 2021. Já no segmento de crédito hipotecário, a carteira cresceu 6,7%, em termos homólogos, refletindo o dinamismo na produção de novos créditos habitação, onde o Banco mantém uma quota de mercado de 23,7% (valores acumulados a agosto).

Os recursos de clientes situaram-se em 46,7 mil milhões de euros, um crescimento de 1,2% face ao período homólogo, com o contributo dos depósitos (+3,6% face a setembro de 2021) "a ser parcialmente anulado pela dinâmica de recursos fora de balanço, que retraíram 10,3% no mesmo período, fruto do contexto nos mercados financeiros", refere a instituição financeira.

O Santander diz ainda que “a transformação, comercial e digital, continua a materializar-se no crescimento de clientes digitais (+9,4% face ao período homólogo), os quais já representam cerca de 61% da base de clientes de Banco principal".

O rácio de eficiência situou-se em 39,0% (um decréscimo de 2,1 pp face ao valor de setembro de 2021), enquanto o rácio CET1 (fully implemented) foi de 17,3%, um decréscimo de 6,5pp em termos homólogos.