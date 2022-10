PSP. Duas novas equipas de intervenção rápida no Aeroporto de Faro

Após muitas queixas, principalmente de turistas e taxistas e motoristas de TVDE, o Comando Distrital de Faro da Polícia de Segurança Pública anunciou que terá mais 60 efetivos, sendo este um reforço que permitirá criar duas novas equipas de intervenção rápida na divisão de segurança do Aeroporto de Faro.

Destes 60 polícias, 45 estão já colocados e foram recebidos pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, na sessão de apresentação do reforço do Comando Distrital de Faro da PSP. “Esta é uma cerimónia singela mas muito representativa do compromisso do Governo para com o Algarve, para com aqueles que zelam pela segurança coletiva nesta região e para com os que aqui vivem, trabalham ou escolhem este destino para férias ou para lazer”, explicou José Luís Carneiro.

Em agosto, depois de ter noticiado que a ‘máfia dos táxis’ controla as praças dos aeroportos de Lisboa e do Porto, o Nascer do SOL recebeu uma denúncia relativamente ao de Faro. Pedro (nome fictício), taxista que ali trabalha há muitos anos, relatou o que acontece a Sul.

“Faro é a praça do país inteiro onde se fatura mais. A selvajaria começa dentro de portas e alastra para fora. Estes tipos têm todo o interesse em que haja esta impunidade para se roubar à vontade”, narrava. “No aeroporto de Faro, imaginemos que não está ninguém de colegas lá e temos uma fila de clientes. Vamos supor que a última pessoa da fila vai para Lagos: passa para primeiro porque a distância é maior. Isto acontece diariamente e a PSP não quer saber”, lamentava.

A PSP tem, atualmente, no Algarve, 835 polícias, e este número cresce com a abertura destas 60 novas vagas – mais do que a meia centena de novos agentes que entraram no comando nos últimos seis anos, desde 2016, ano em que havia 831 agentes. Numa nota publicada no site oficial, o Governo esclarece que “as duas novas equipas de intervenção rápida para o aeroporto vão permitir aumentar a capacidade de reação e intervenção, antevendo também as novas atribuições que a PSP vai assumir no âmbito do controlo fronteiriço”.