Suspensão de um jogo para Sérgio Conceição

Sérgio Conceição foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) depois de ter sido expulso no clássico com o Benfica na 10ª jornada da Primeira Liga.

O treinador terá ainda de pagar uma multa de mais de 4.000 euros.

Conceição foi expulso pelo árbitro João Pinheiro já depois de o jogo ter terminado, com a vitória do Benfica no Estádio do Dragão, por ter utilizado "linguagem ofensiva".

Sérgio Conceição disse ainda a João Pinheiro: "Isto foi uma vergonha, e és benfiquista".