Barco de pesca afunda em porto de Portimão

Um barco de pesca afundou na segunda-feira à noite no porto de Portimão, anunciou a Autoridade Marítima Nacional. Não havia tripulantes na embarcação.

As causas do incidente ainda não são conhecidas e a equipa do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão dirigiu-se para o local depois de ter recebido um alerta as 22h14 por um civil que se encontrava na zona.

A autoridade não registou nenhum foco de poluição, tendo o proprietário de embarcação sido notificado para apresentar um plano de remoção ou reflutuação da embarcação.

O barco foi removido esta manhã.

.