Brasil. António Costa declara apoio a Lula da Silva

António Costa, primeiro-ministro de Portugal, declarou oficialmente o seu apoio à candidatura de Lula da Silva nas eleições presidenciais do Brasil, cuja segunda volta acontece no dia 30 de outubro.

"O primeiro-ministro de Portugal, obviamente, não se pronuncia nem interfere nas eleições dos nossos irmãos brasileiros, mas o secretário-geral do PS, o amigo do Brasil tem muitas saudades das relações de proximidade, de amizade, entre Portugal e o Brasil", disse António Costa, num vídeo divulgado na conta oficial do Twitter de Lula da Silva.

"O mundo precisa de um Brasil forte, um Brasil que participe das grandes causas da humanidade, mas que combata a desigualdade, na luta pela saúde, para enfrentar as alterações climáticas. O Brasil e o mundo precisam de Lula da Silva. Lula conte comigo", acrescentou o primeiro-ministro.

Em resposta, Lula da Silva agradeceu a Costa, numa mensagem curta que visa demonstrar a sua vontade diplomática de melhorar as relações entre Portugal e Brasil. "Que as relações entre nossos países se fortaleçam, em benefício dos brasileiros e portugueses", escreveu o candidato.