Reino Unido. Von der Leyen espera "relação forte" com Rishi Sunak

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse esta terça-feira que espera "contar com uma relação forte com o Reino Unido" perante "tempos difíceis" que a Europa atravessa, numa mensagem dirigida a Rishi Sunak, o novo primeiro-ministro britânico.

"Nestes tempos difíceis para o nosso continente, contamos com uma relação forte com o Reino Unido em defesa dos nossos valores comuns, no pleno respeito dos nossos acordos", disse a responsável, através do Twitter.

Congratulations to @RishiSunak on your appointment as U.K. Prime Minister.



In these testing times for our continent, we count on a strong relationship with the U.K. to defend our common values, in full respect of our agreements.