Cristiano Ronaldo regressa aos treinos do Manchester United

Cristiano Ronaldo regressou esta terça-feira aos treinos da equipa principal do Manchester United, após ter estado afastado por uns dias, na sequência de ter abandonado o campo, onde esteve no banco, no encontro contra o Tottenham antes do apito final.

Nos últimos dias, o internacional português treinou separado do plantel com preparadores físicos e não foi convocado para o jogo do Manchester United contra o chelsea, disputado no passado sábado.

O Manchester United confirmou que Cristiano Ronaldo está novamente a treinar sob orientação Erik ten Hag, para preparar o jogo frente ao Sheriff Tiraspol, na quinta-feira, para quinta jornada da Liga Europa.