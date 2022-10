Obras no Estádio da Luz impedem funcionamento da tecnologia da linha de golo no Benfica-Juventus

O jogo desta noite de terça-feira entre o Benfica e a Juventus, para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, vai decorrer sem a tecnologia da linha de golo.

A falha foi anunciada pela UEFA, que, em comunicado publicado nas plataformas oficiais, explicou que as obras a decorrer no Estádio da Luz “tornaram o sistema da tecnologia de linha de golo instalado disfuncional".

Segundo o organismo europeu de futebol profissional, os ‘encarnados’ iniciaram "sem o conhecimento da UEFA e do fornecedor da tecnologia de linha de golo da UEFA, obras no estádio da Luz, que tornaram o sistema da tecnologia de linha de golo instalado disfuncional", e sem condições para ser utilizado durante uma partida que poderá ser decisiva quanto ao futuro das equipas na prova milionária.

"Infelizmente, não será possível substituir e instalar um novo sistema a tempo do jogo, e, nesse sentido, o jogo irá realizar-se sem a utilização da tecnologia da linha de golo, em concordância com os regulamentos da Liga dos Campeões", confirmou ainda a UEFA.

O Benfica está a realizar obras no seu estádio, a fim de modernizar determinadas valências tecnológicas, como a instalação de painéis LED ao longo dos três anéis do estádio, ecrãs gigantes novos, que serão estreados no jogo de hoje à noite frente ao emblema italiano.