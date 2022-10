Rishi Sunak diz que chegou a hora de "corrigir" os "erros" cometidos por Liz Truss

Rishi Sunak é oficialmente o novo primeiro-ministro do Reino Unido. No primeiro discurso ao país, esta terça-feira, o agora líder do Partido Conservador disse que “alguns erros foram cometidos” pela antecessora Liz Truss, pelo que o seu trabalho começa por os corrigir “imediatamente”.

"Foram cometidos alguns erros. Não por más intenções. Eu fui eleito líder do partido e vosso primeiro-ministro, em parte, para os corrigir e esse trabalho começa imediatamente", assinalou Rishi Sunak, depois de ter sido indigitado pelo Rei Carlos III.

Na ótica de Sunak, que liderou a pasta das Finanças durante o mandato de Boris Johnson, o Reino Unido está envolto numa "crise económica profunda", devido à pandemia de Covid-19 – que enfrentou enquanto ministro das Finanças - e ao impacto da guerra na Ucrânia nos mercados financeiros.

"Viram-me durante a Covid-19 a fazer tudo o que podia para proteger pessoas e empresas", realçou, ao notar, contudo, que “há sempre limites, agora mais do que nunca”. “Mas prometo-vos isto: trarei essa mesma compaixão aos desafios que enfrentamos hoje", afirmou o novo primeiro-ministro ao povo britânico.

As promessas não ficaram por aqui: “O governo que lidero não deixará a próxima geração, os vossos filhos e netos, com uma dívida a saldar que éramos demasiado fracos para nos pagarmos a nós próprios. Vou unir o nosso país não com palavras, mas com ações".

Também fez uma ressalva a Boris Johnson, ao dizer que estará “para sempre grato pelas suas incríveis realizações como primeiro-ministro", mas alertou que a maioria conquistada pelo anterior chefe do governo em 2019 "não é propriedade exclusiva de nenhum indivíduo".

"É um mandato que nos pertence e nos une a todos. Esse mandato é nosso manifesto", apontou, ao afirmar que vai cumprir o que foi prometido por Boris Johnson: a construção de uma economia que "abrace as oportunidades do Brexit".

Antes de indigitar Rishi Sunak, o rei Carlos III aceitou o pedido de demissão de Liz Truss. Segundo um comunicado, divulgado pelo Palácio de Buckingham, “a ilustre Elizabeth Truss teve uma audiência com o rei esta manhã e apresentou a sua demissão como primeiro-ministro, o que a sua majestade teve o prazer de aceitar graciosamente”.

A primeira-ministra demissionária do Reino Unido, Liz Truss, despediu-se do país num discurso em que recordou o funeral da rainha Isabel II e também apelou ao povo britânico que continue a apoiar a Ucrânia para fazer face aos regimes autoritários como os da Rússia de Vladimir Putin.