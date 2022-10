Carla Castro anuncia candidatura à liderança da Iniciativa Liberal

A deputada da Iniciativa Liberal Carla Castro anunciou que é candidata à liderança do partido nas eleições antecipadas, que não contarão com a recandidatura de Cotrim Figueiredo, que informou no domingo que é preciso uma nova direção.

O anúncio de Carla Castro foi feito, esta terça-feira de manhã, no Fórum TSF. A deputada junta-se acima Rui Rocha, que conta com o apoio do ainda líder do partido, na corrida à presidência da Iniciativa Liberal.

Recorde-se que João Cotrim Figueiredo comunicou a sua intenção de saída no domingo, por entender que o partido precisava de uma abordagem mais “combativa” e “popular” e que, por isso, não era ele a pessoa indicada para assumir esse papel.