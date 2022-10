Do desfalecimento da eternidade ao perigo do apagamento do futuro

A questão da velocidade da vida atual, aliada à perda da noção da eternidade e ao desinteresse no futuro, alteraram profundamente a leitura que, hoje, os cidadãos fazem da política, da economia e da própria justiça.

Quando, aqui, utilizo o termo «eternidade» não me refiro, no entanto, e apenas, à conceção religiosa que, em geral, se tem de tal conceito.

A ideia de «eternidade» esteve, também, sempre presente em ideologias e mundividências que não acolhiam a ideia de Deus.

Estas nem por isso deixavam de enquadrar a finalidade e o modo de vida dos homens numa perspetiva de realização de um futuro comum, que, por isso, não se continha no propósito, curto tempo e horizonte visual da vida de cada um.

A aceleração do tempo, e o solipsismo dele resultante, acalentados pelas visões ultraliberais da vida, mudaram radicalmente, pois, a maneira de fazer política e intervir na sociedade.

Obrigaram, com efeito, muitos políticos dos nossos dias a orientar, privilegiadamente, a sua intervenção pública para a resposta imediata às questões mais prementes.

No mínimo, aparentemente, todas as medidas e propostas são apresentadas como destinando-se a uma solução possível dos problemas atuais da sociedade.

O futuro melhor deixou de ser o resultado de tais medidas, para passar a ser visto como o impedimento da melhoria das medidas apresentadas para o presente.

Por outro lado, mas como consequência do esboroar do futuro que se passou a temer, parecem, hoje, menos compreensíveis – mesmo que mais consistentes - todas as intervenções sociais que, de alguma maneira, se justifiquem, prioritariamente, com a construção de um porvir mais sólido e justo.

A perspetiva de um idolatrado grande presente condiciona, assim, a intervenção de todos quantos se proponham agir de modo a preservar a viabilidade de soluções que pensem e acautelem, simultaneamente, a atualidade e o futuro.

É hoje mais difícil, pois, propor medidas em áreas de direto conhecimento ou mediático acesso público, designadamente se a razão de ser de tais intervenções for de efeito gradual e prolongado e não forem, clara e explicitamente demonstradas, como, igualmente, de interesse imediato.

É neste contexto que, por exemplo, se deslegitima, também, a função da Justiça, quando tardia.

A ideia de uma justiça que tarda, mas chega e é segura, não é já aceitável: torna a justiça irrelevante.

O mesmo se diga das decisões políticas ou económicas que procuram, alegadamente, resolver os problemas do futuro, adiando ou sacrificando, embora, as soluções exigidas pelo presente: estas parecem hoje pouco, ou nada, credíveis.

Despido da eternidade e da redenção coletiva que o justificavam, o futuro, como dizia um certo filósofo, dura, hoje, demasiado tempo, não é já visível e é mesmo penoso de compreender e aceitar.

Obscurecidos que estão quaisquer horizontes comuns, que antes justificavam o protelamento de decisões destinadas à imediata solução de problemas mais atuais, a vida de todos e cada um está, assim, atualmente, limitada por uma perceção cruel de bloqueamento e de finitude próxima.

A urgência do presente de cada um impôs-se, pois, aos projetos – verdadeiros ou falsos – que dilatem a resolução dos seus problemas e apontem para uma salvação coletiva.

Contraditoriamente, ou talvez não, devido à falta de racionalidade e clareza dos propósitos das tomadas de posição que pressupõem um alcance mais prolongado e duradouro, o futuro - sempre prometido, mas nunca cumprido - foi agora apropriado, redesenhado e embelezado pelos que acalentam e invocam a revolta legítima contra o constante sacrifício do presente.

É nessa revolta – que não revolução – que os atuais arautos da ordem nova pegam para mascararem e colorirem com novos tons os horizontes pretéritos que afirmam poder responder às frustrações dos que, no presente, perderam as ilusões num futuro melhor e que antes justificava o inevitável sacrifício das suas aspirações atuais.

A falta de clareza e de coragem para assumir frontalmente os propósitos reais das medidas que, no presente, se querem concretizar, mas que se sabe – todos sabem, afinal – não irão resolver os mais graves problemas que condicionam o limitado tempo da vida de cada um, alimentam, assim, militância dos que, sem propostas novas e mais justas, forjam, todavia, horizontes enganadores.

Sem eternidade nem futuro visível, todos os sacrifícios parecem, afinal, injustos.

Só a raiva e a revolta contra eles permitem, portanto, iludir as frustrações, expor as desilusões do presente e a falsidade do futuro em que aquele se funda.

A partir de tais sentimentos vindicativos se erguem, agora, os horizontes incendiários que justificam muitas das guerras atuais, muitos dos terrorismos mais fanáticos.

Ante os limitados horizontes que fecham o presente dos homens nele próprio, só a força das bombas parece poder abrir, ainda assim, algum futuro; qualquer um, qualquer que seja.

Aí reside o perigo crescente da falta de luz sobre o horizonte mais próximo.

Aí reside, também, o grande desafio dos democratas: serem capazes de, na medida certa, resolver os problemas do presente e enquadrar tal resolução numa sólida, visível e promissora perspetiva de um futuro mais justo.

Tal desafio sé se vence, porém, com total transparência de propósitos e a evidência da verdade mais exigente.

Só assim se podem credibilizar de novo os projetos sociais progressivos que aspiram, agora e depois, edificar um mundo melhor para todos.