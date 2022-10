Whatsapp volta a dar sinais de vida depois de uma hora com problemas de acesso

Notícia atualizada às 10h08

A aplicação Whatsapp começou esta manhã de terça-feira a apresentar problemas de acesso. Segundo o site Downdetetor, milhares de utilizadores em Portugal reportaram problemas no envio de mensagens (70%), na aplicação móvel (27%) e no website (3%).

Uma hora depois, a plataforma já está a dar novamente sinais de vida e parece estar a normalizar.

Às 8h33, foram enviadas 3.547 notificações sobre as falhas no acesso ao Whatsapp, verifica-se no Downdetector. O pico de queixas foi às 8h51, quando mais de 4 mil pessoas reportaram problemas. Exatamente uma hora depois, o site que deteta este tipo de situações só já notificava 905 queixas.

Contudo, a imprensa internacional indica que os problemas na aplicação estão a ser sentidos em todo o mundo.

"Estamos cientes de que algumas pessoas estão a ter problemas no envio de mensagens, e estamos a trabalhar para restaurar o Whatsapp para todos o mais rápido possível", adiantou um porta-voz da Meta, empresa de Mark Zuckerberg que detém o Whatsapp, citado pela Sky News.