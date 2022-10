A ditadura dos moralistas

O Reino Unido conheceu ontem o terceiro chefe de Governo no espaço de dois meses. Rishi Sunak, antigo chanceler do Tesouro, será o mais jovem primeiro-ministro dos últimos 200 anos, informa a BBC, e o primeiro de origem asiática. É também dono de uma considerável fortuna (em parte por via da mulher, filha de um bilionário indiano), na ordem das várias centenas de milhões de libras.

Sunak chega ao poder num momento complicado, em que o Partido Conservador inglês atravessa uma grave crise - de legitimidade, pois muita coisa mudou desde as últimas eleições, e de credibilidade. Liz Truss, a efémera primeira-ministra que no seu curto mandato ainda conseguiu gerar o pânico nos mercados, muito contribuiu para isso.

Na origem desta instabilidade rara em terras de Sua Majestade esteve o que poderia ter sido apenas um fait-divers, mas que acabou por revelar-se muito mais do que isso.

Depois de ter estado hospitalizado com covid-19, Boris Johnson acabou por ser uma vítima colateral da pandemia, após quebrar uma regra que ele próprio tinha imposto. As festas em Downing Street durante o pico confinamento foram o princípio do fim. Como n’A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, o que ao princípio parecia ser uma queda sem importância, apenas um contratempo, foi-se agigantando e agravando até atingir um ponto sem retorno.

Cada vez mais a política parece ser ditada por estes casos e casinhos, aparências e minudências. A verdade é que a sobrevivência de um governante depende hoje muito mais de questões de forma do que de fundo.

No limite, um medíocre sem “vícios” - ou um equilibrista sem escrúpulos... - aguenta-se muito mais facilmente no cargo do que um político com rasgo mas que não tenha a manha necessária para evitar as armadilhas.

Boris Johnson foi vítima de uma dessas armadilhas, quem sabe até montada por algum dos seus próximos (quem terá estado na origem da denúncia?). De repente, deixou de contar se estava ou não a desempenhar bem o cargo, se a resposta à pandemia tinha sido ou não adequada, se a economia estava ou não a crescer, se os britânicos estavam ou não satisfeitos. Qual quê! O que importava era que Johnson tinha estado em festas onde se bebia álcool. Os partidários da lei seca devem ter ficado exultantes.

Como as coisas mudaram! Na maior crise europeia do último século, o Reino Unido tinha ao leme um homem que bebia bebidas de alto teor alcoólico ao pequeno-almoço. E não consta que se tivesse dado mal...