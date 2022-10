Ucrânia terá expulsado russos de quatro aldeias

O exército ucraniano disse esta segunda-feira ter expulsado as forças russas de quatro aldeias do norte do país, numa contraofensiva que terá permitido recuperar milhares de quilómetros quadrados de território-

Na rede social Facebook, o Estado-Maior ucraniano, indicou que, "graças às operações bem-sucedidas" as tropas "expulsaram o inimigo das localidades de Karmazynivka, Myasojarivka e Nevske, na região de Lugansk, e de Novosadove, na região de Donetsk", localidades situadas perto umas das outras.

As forças armadas ucranianas reivindicaram também hoje a conquista de mais dez localidades em Kherson, uma das quatro regoões anexadas pela Rússia no final de setembro.

O Ministério da Defesa da Ucrânia adiantou que as reconquistas aconteceram este fim de semana, numa mensagem divulgada no Telegram e citada pela agência de notícias Europa Press.

De acordo com aquele organismo, já foram libertadas 90 localidades que estavam sob controlo russo, abrangendo "mais de 12.000 pessoas que vivem" nessas áreas.

As autoridades indicaram ainda que "medidas de estabilização complexas" foram postas em prática nas localidades reconquistadas aos russos.

Recorde-se de que 30 de setembro, a Rússia proclamou a anexação das regiões ucranianas de Kherson, Zaporijia, Donetsk e Lugansk, que correspondem a 18 por cento da área da Ucrânia.