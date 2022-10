Radialista britânico morre durante emissão

O locutor Tim Gough morreu em plena emissão de radio, esta segunda-feira.

O radialista, de 55 anos, estava há uma hora a apresentar o programa da manhã quando a música parou a meio.

Pouco depois a emissão foi retomada mas não pelo apresentador. Mais tarde a GenX Radio Suffolk confirmou a morte do locutor.

"É com pesar que vos venho informar que o nosso querido amigo e apresentador do pequeno-almoço, Tim Gough, faleceu esta manhã enquanto apresentava o seu programa", afirmou um porta-voz da radio.

A causa da morte não foi divulgada, mas suspeita-se que terá sido um ataque cardíaco.

