Apreendidos 100 quilos de explosivos pela PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu, no âmbito da 'Operação Pedreiras em Segurança', 100 kg de explosivos. A operação contou com 102 ações de fiscalização de norte a sul do país.

Em comunicado, a força da autoridade informou que, na sequência da operação, “foram apreendidos 100 kg de produto explosivo; 28 kg de pólvora, 510 metros de rastilho e 70 detonadores”.

Além disso, foram levantados 10 autos de contraordenação por “armazenamento em órgão de armazenagem não licenciado, falta de sinalização e/ou vedação, falta utilização sinal sonoro aquando da queima dos explosivos, falta de livro de registos no local e falta do sistema de rastreabilidade de produtos explosivos”.

A ação envolveu “todos os comandos da PSP, o departamento de armas e explosivos, a Unidade Especial de Polícia, a ACT e o IGAMAOT”.