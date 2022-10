Reino Unido. Rishi Sunak será o próximo primeiro-ministro

Rishi Sunak, o antigo ministro das Finanças, será o novo primeiro-ministro do Reino Unido, após a desistência da sua única adversária, Penny Mordaunt.

O novo chefe do Governo do Reino Unido é também a primeira pessoa não branca a assumir a pasta naquele país. A desistência de Penny Mordaunt foi anunciada minutos antes do prazo do encerramento da confirmação das nomeações.

Boris Johnson confirmou, domingo à noite, que não é candidato à sucessão de Liz Truss, no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. E quem lidera a corrida é o antigo ministro das Finanças, Rishi Sunak, que poderá declarar vitória esta segunda-feira.

A Sky News, porém, noticiou que Johnson não teria conseguido reunir o apoio mínimo necessário para se candidatar (100), tendo conseguido um total de 59 assinaturas.