Boris Johnson aproveita férias luxuosas pelo mundo

Depois da sua saída polémica, que iniciou uma crise de governação do Reino Unido, Boris Johnson, ex-primeiro ministro do país, decidiu descansar e fazer umas férias de luxo.

A mansão escolhida, Casa de Campo, situada na República Dominicana, com cerca de 2.800 hectares, é conhecida por conseguir despertar a atenção de várias celebridades e figuras públicas, como Oscar de la Renta, Jay-Z e Beyoncé, Jennifer Lopez e Bill CLinton, escreve o Page Six.

No entanto, o ex-primeiro ministro terá encurtado a duração da última viagem após os boatos de um possível regresso à Câmara dos Representantes, disse uma fonte ao Page Six, na sequência da demissão da sua sucessora, Liz Truss, que ficou no cargo apenas 44 dias. A mesma fonte disse ainda que Johnson estaria, portanto,”a planear ficar mais tempo” na mansão.

Mas o próprio já veio afastar a hipótese de ser candidato à liderança do Partido Conservador, e consequentemente a primeiro-ministro. Para Johnson, "não seria a coisa certa a fazer", uma vez que "não se consegue governar de forma eficiente sem um partido unido no Parlamento."

Numa altura em que a imprensa local relata tempos difíceis para os cidadãos britânicos, com as promessas de Truss a caírem por terra, uma crise económica que parece não querer abrandar e o cargo de primeiro-ministro a não conseguir agarrar um governante, Boris Johson parecer querer continuar a aproveitar as 'férias'.

O ex-primeiro ministro começou a sua 'jornada terapêutica' na Eslovénia, no Vila Planinka, um hotel de cinco estrelas, em que os quartos custam cerca de 689 euros por noite. A viagem teria como motivo o assinalar do seu casamento com Carrie Symonds.

A Grécia foi o segundo destino, desta vez para umas férias de família, uma estadia que terá durado cerca de uma semana, onde o ex-governante se instalou na ilha de Evia, e depois na cidade de Nea Makri, tendo então acabado, por agora, na República Dominicana.