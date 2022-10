Xi Jinping apresenta nova liderança do Comité Central do PCCh

PUB

Xi Jinping foi eleito Secretário-Geral do 20º Comité Central do Partido Comunista da China (PCCh) na primeira sessão plenária desse Comité, realizada ontem (domingo, dia 23 de Outubro).

De acordo com comunicado das autoridades chinesas, a sessão, presidida por Xi Jinping, contou com a presença de 203 membros do 20º Comité Central do PCCh e 168 membros suplentes.

Na mesma sessão, Xi Jinping também foi nomeado presidente da Comissão Militar Central do PCCh.

O recém-eleito Comité Central do PCCh, e os outros membros do Comité Permanente do Bureau Político, apresentaram-se diante da imprensa no Grande Palácio do Povo, em Pequim (foto).

Xi Jinping apresentou os outros seis membros recém-eleitos do Comité Permanente: Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi.

Na reunião com a Imprensa, Xi Jinping disse que “a China abrirá mais amplamente as suas portas para o resto do mundo” E acrescentou: "Seremos firmes no aprofundamento da reforma e abertura de maneira geral".

Sublinhando o compromisso da China de “promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a Humanidade”, Xi Jinping afirmou:

"Trabalharemos com povos de todos os outros países para defender os valores de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade, compartilhados pela Humanidade, para salvaguardar a paz no Mundo e promover o desenvolvimento global”.