Thom Yorke revoltado com crise no Reino Unido. "Estou farto disto. Tenham vergonha”

Thom Yorke, vocalista dos Radiohead, comentou o atual cenário político do Reino Unido, na sequência da crise governamental, agravada com o pedido de demissão da primeira-ministra Liz Truss, que esteve apenas 44 dias no cargo.

“Abaixo o governo britânico. Não nos representam”, escreveu o músico, numa mensagem publicada no Twitter, pedindo a queda do governo. “Não têm autoridade, não têm mandato, não têm ideias (…) jà chega disto. Tenham vergonha”.

bring down this UK government, they do not speak for us, right the fuck now .. they have no authority, no mandate, no clue, cats in a bag tearing themselves to pieces while the country suffers in extreme distress. enough of this shit. shame on them. #GeneralElection2022